„Linz ist ein sehr spannender Markt. Die drittgrößte Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz oben mitspielt, hat – getrieben durch mehrere Quartiersentwicklungen – in den kommenden Jahren das Potenzial, aus dem Dornröschenschlaf zu erwachen“, ist Krejci überzeugt. Aktuell sind in Oberösterreichs Landeshauptstadt mehrere Projekte in Entwicklung. Beim Projekt „Techbase“ in der Zollamtstraße haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Auf rund 23.000 Quadratmetern Grundstücksfläche entsteht in zwei Bauetappen eine multifunktionale Business-Infrastruktur mit rund 35.000 Quadratmetern Nutzfläche. Weitere Projektentwicklungen stellen laut dem RE/MAX-Experten die Neugestaltung des ehemaligen „Nestlé-Areals“ dar.

Das Projekt „Trinity Park“ wird eine gemischt genutzte Projektentwicklung, die sowohl ein Hotel wie auch Serviced Apartments, Büros und Gewerbeflächen mit einer Gesamtfläche von rund 60.000 Quadratmetern umfassen soll. Der Startschuss ist für Ende 2023 vorgesehen. Bereits im Laufen sind die Arbeiten am Projekt „Quadrill“ in der Tabakfabrik. Hier sollen bis 2025 rund 18.000 Quadratmeter Bürofläche sowie Wohnraum, Gastronomie und Handelsflächen entstehen. Das derzeit wohl größte Entwicklungsprojekt in Linz stellt die „Post City“ dar, wo auf etwa 40.000 Quadratmeter Grundstücksfläche in den kommenden Jahren ein ebenfalls gemischt genutztes Projekt mit rund 150.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen soll. Ein Drittel davon ist als Wohnfläche geplant, der Großteil soll aber für Büros, Geschäfte, Gastronomieflächen sowie als Hotel und Kino genutzt werden.



Aber nicht nur Mieter zeigen an Büroimmobilien Interesse, auch Investoren halten nach guten Projekten Ausschau. Wien etwa zählt angesichts des niedrigen Leerstandes, der Nachfrage und der Pipeline der nächsten Jahre gemeinsam mit München und Hamburg zu den heißesten Märkten Europas. Investoren legen dabei allerdings immer mehr Wert auf das Thema ESG: Wie eine Umfrage von CBRE unter 600 Investoren zeigt, haben bereits mehr als 80 Prozent eine ESG-Strategie, an der sie trotz des aktuellen makroökonomischen Umfelds festhalten. Rund ein Drittel ist in diesem Zusammenhang bereit, für ESG-konforme Immobilien einen Aufschlag zu zahlen. Etwa die Hälfte würde dabei sogar ein Plus von 20 Prozent in Kauf nehmen.