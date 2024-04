Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) hat im Jahr 2023 ein beeindruckendes Jahresergebnis erzielt, das deutlich macht, wie stabil und verlässlich die Bank für ihre Kundinnen und Kunden ist. Bei der Bilanzpressekonferenz in Linz am 19. April enthüllte Generaldirektor Heinrich Schaller stolz einen Jahresüberschuss vor Steuern von 681,9 Millionen Euro. "Dieses Ergebnis ist ein starkes Signal an unsere Kunden, dass sie auf uns zählen können," betonte Schaller.



Die Bank konnte nicht nur beim Jahresüberschuss glänzen, sondern auch ihre Kapitalstärke unter Beweis stellen. Die harte Kernkapitalquote (CET 1 Ratio) stieg bis Ende 2023 auf 16,6 Prozent, was einer Steigerung von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. "Das zeigt, wie solide und nachhaltig unser Konzern wirtschaftet und dass wir bestens für zukünftige Herausforderungen gerüstet sind," erklärte Schaller.



Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds verzeichnete die Bank einen leichten Anstieg bei den Investitionsfinanzierungen. Im Konzern stiegen die Forderungen an Kunden auf 26,0 Milliarden Euro, eine Steigerung von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Zinsüberschuss belief sich auf 648,7 Millionen Euro. Schaller fügte hinzu: "Ein wesentlicher Beitrag zu diesem Erfolg stammen auch von unseren Beteiligungen, ein Bereich, den wir weiterhin intensiv fördern wollen."



Ein weiteres Highlight war die Renaissance des Sparens, wie Schaller beschreibt. Durch intensivierte Beratung und ein gestiegenes Zinsumfeld legten Kunden vermehrt ihr Geld in Sparprodukten und Wertpapieren an. Das Sparvolumen innerhalb der Raiffeisenbankengruppe OÖ stieg um 14 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro, wovon 8 Milliarden Euro auf das Online Sparen entfielen – ein Plus von 42,4 Prozent. Das Wertpapiervolumen der Privatkunden erreichte bis Jahresende 12,9 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 13,5 Prozent entspricht.



Die 68 Raiffeisenbanken in Oberösterreich trugen ebenfalls zu diesem starken Ergebnis bei mit einem EGT von 422 Millionen Euro und einem Betriebsergebnis von 637,4 Millionen Euro. Ende 2023 betreute die Raiffeisenbankengruppe OÖ über eine Million Kunden, darunter 972.496 Privat- und 72.218 Firmenkunden.