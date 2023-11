Betrachtet man die Länder nach ihrer Größe, so wird Polen sicher die größten Chancen haben, beim, im wahrsten Sinne des Wortes, Konzert der Großen mitzuspielen. Denn Polen ist nach Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien mit knapp 38 Millionen Einwohnern das Land mit der fünftgrößten Bevölkerung in der Europäischen Union. Das nächste Land im Ranking, Rumänien, hat mit etwas mehr als 19 Millionen Einwohnern knapp die Hälfte der Bevölkerung Polens was Polen zum mit Abstand größten osteuropäischen Land macht. Was den Einfluss Polens jedoch nachhaltig schmälern könnte, ist dessen Politik, die auch im eigenen Land von Protesten und Demonstrationen begleitet wird. Im kommenden Herbst finden Parlamentswahlen statt und es wird befürchtet, dass die seit 2015 regierenden Nationalkonservativen die Weichen so stellen könnten, dass sie nach der Wahl nicht von der Opposition abgelöst werden können.

Diese Angst wurde durch ein eben verabschiedetes Gesetz befeuert, dass die Einsetzung einer Untersuchungskommission vorsieht, um russische Einflussnahme zu untersuchen, der Amtsträger in den vergangenen 15 Jahren möglicherweise ausgesetzt waren und so Entscheidungen zum Nachteil der Sicherheit Polens getroffen haben könnten. Ebenso befindet sich die polnische Regierung durch den von ihr seit einigen Jahren vorangetriebenen Umbau der Justiz im Dauerclinch mit der EU. Einige Entscheidungen des EuGH dazu sind bereits gegen Polen ergangen, andere stehen noch aus. Zudem ist Polen auch nicht Mitglied der Eurozone, was neben den Themen Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechte den Einfluss Polens negativ beeinflusst.