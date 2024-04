Netzwerke sind die Lebensader unserer Industrie – ohne sie geht nichts: Von der IT und Telekommunikation über die Energieversorgung bis hin zur Produktion und Logistik. Allerdings: Technologie ist nur so gut wie die Menschen, die sie steuern. Dafür braucht es qualifizierte Fachkräfte und ein Leadership, das die Rahmenbedingungen schafft, damit die Lieferkette nahtlos funktioniert und das Team motiviert ist.



Neben den digitalen und technischen Netzwerken, die unsere globale Wirtschaft stützen, geraten andere (nicht minder wichtige) Netzwerke manchmal in Vergessenheit: Soziale Netzwerke – und damit sind nicht Social Media à la Facebook, Instagram oder TikTok gemeint. Sondern persönliche Beziehungen zu anderen Menschen – und zwar auf allen Ebenen, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder im Geschäftsleben.



Der Schlüssel zu erfolgreichen Netzwerken liegt im Aufbau stabiler, belastbarer Beziehungen, in denen Vertrauen zentral ist. Diese Beziehungen wachsen durch aktives Zuhören, Unterstützung, Offenheit und Toleranz. Wie Keith Ferrazzi, US-Autor und Unternehmer, betont: „Netzwerken lebt von Großzügigkeit, nicht Gier.“



Persönliche Netzwerke und Beziehungen bieten uns Unterstützung in schwierigen Zeiten, eröffnen uns Chancen und fördern unsere persönliche Entwicklung – sei es im privaten oder beruflichen Kontext. Egal, ob es um Business Development, Sales, Recruiting oder um die eigene berufliche Weiterentwicklung geht.



Dabei ist es wichtig, Netzwerke strategisch zu pflegen: Bauen Sie Ihr Netzwerk mit einem klaren Ziel auf. Suchen Sie auch im bestehenden Netzwerk nach Menschen, die interessante Kontakte zu Ihrer Wunschzielgruppe haben, konzentrieren Sie sich bei Veranstaltungen auf wenige gute Kontakte und überlegen Sie dabei auch immer, welches Bild Sie abgeben wollen. Eine jährliche Bilanz hilft festzustellen, ob Ihr Netzwerk noch Ihren Zielen entspricht.



Letztendlich sind Netzwerke die Grundlage für Innovation, Wissenstransfer und Erfolg. Sie erfordern stetige Pflege und gelegentliche Vorleistung, um ihr volles Potential zu entfalten.



Matthias Dietrich Executive Director Industrial & Construction Talentor Austria – Executive Search & HR Consulting