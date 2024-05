Angesichts der rasant zunehmenden Nutzung von Cloud-basierten Businesslösungen und Kollaborationsdiensten in Kombination mit einer sich entwickelnden Cybersicherheitsumgebung und vielfältigen Cyber-Bedrohungen benötigen Unternehmen jeder Größe flexible und anpassungsfähige Cloud-Lösungen, um sich vor Cyberangriffen jeder Art zu schützen.



Hornetsecurity hat sich auf diesem Gebiet als wichtiger Partner für Unternehmen etabliert und schützt deren IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation und Daten mit erstklassigen Cloud-Services und modernsten maßgeschneiderten Sicherheits-, Compliance- und Backup-Lösungen.



Vade ist für seine branchenführenden SaaS-basierten E-Mail-Sicherheitslösungen für Microsoft 365 mit einer differenzierten API-basierten E-Mail-Filtertechnologie und einem besonders effizienten E-Mail-Schutz für große internationale Telekommunikationsunternehmen und OEMs bekannt. Das Angebot von Vade passt ausgezeichnet zum Portfolio von Hornetsecurity, das eine umfangreiche Veredelung für Microsoft 365 bietet, darunter Backup, Berechtigungsmanagement, automatisiertes Security Awareness Training und AI Recipient Validation.



Durch den Zusammenschluss von Hornetsecurity und Vade profitieren Kunden und Partner in allen Märkten von einem umfangreicheren Produktangebot, das Hornetsecurity als global führenden Anbieter Cloud-basierter Cybersicherheitsdienste positioniert.



Das starke und umfassende Vertriebsnetz von Vade versetzt MSPs und Reseller in die Lage, dem französischen Markt attraktive Produktkombinationen zu präsentieren, einschließlich des umfassenden 365 Total Protection Service. Dieser deckt ein breites Spektrum von Sicherheits-, Compliance-Management- und Datenschutzanforderungen eines Unternehmens für Microsoft 365 ab.

Daniel Hofmann, Chief Executive Officer bei Hornetsecurity, kommentiert: „Wir freuen uns, Vade in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere Position als stärkster Anbieter in Europa für Microsoft-365-Sicherheitsdienstleistungen weiter auszubauen. Wir sind entschlossen, weiter in den französischen Channel-Markt zu investieren und den Weg fortzusetzen, den Vade in den letzten Jahren so erfolgreich bestritten hat.”



Daniel Blank, Chief Operating Officer bei Hornetsecurity, ergänzt: „Sowohl Hornetsecurity als auch Vade vertreten dieselben Werte und engagieren sich für den Schutz globaler Organisationen, damit sich diese auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Außerdem verfolgen unsere beiden Unternehmen einen Channel-First-Ansatz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Vade-Team und schlagen gemeinsam ein spannendes neues Kapitel auf.”



Georges Lotigier, Chief Executive Officer bei Vade: „Seit der Gründung des Unternehmens hat sich Vade der Einführung innovativer Ansätze zur Bekämpfung von Cybersicherheitsbedrohungen verschrieben. Mit dem Beitritt zur Hornetsecurity Gruppe werden wir dieses Engagement fortsetzen und beschleunigen, indem wir dazu beitragen, dem ständig wachsenden Markt für Cybersicherheit in Europa und weltweit eine breitere Palette an erstklassigen Lösungen anzubieten. Dieser Zusammenschluss ist der natürliche nächste Schritt für Vade. Wir tun uns mit einem gleichgesinnten europäischen Partner zusammen, der unsere Vision und Kultur teilt.”

Das Vade-Management übernimmt fortan globale Verantwortung in der Gruppe und verstärkt das Hornetsecurity-Führungsteam. Georges Lotigier gehört künftig dem Aufsichtsrat von Hornetsecurity an.



Die Transaktion mit Vade steht im Einklang mit der Strategie von Hornetsecurity, die auf Produktentwicklung und internationale Expansion ausgerichtet ist. Mit der Unterstützung von PSG Equity, TA Associates and Verdane, drei führenden Software- und Wachstumsinvestoren, will sich Hornetsecurity als führender globaler Cloud-Security- und Compliance-Software-Champion etablieren.



Die Transaktion ist abgeschlossen, der finanzielle Rahmen wird nicht bekannt gegeben.