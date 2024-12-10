Top-Manager Ranking : Die 50 wichtigsten Manager in Niederösterreich
Inhalt
- Niederösterreich: Motor der Industrie
- Niederösterreichs 50 Top-ManagerInnen
- Platz 1: Günther Ofner, 67, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG
- Platz 2: Marcel Haraszti, 49, Vorstand der REWE International AG
- Platz 3: Stefan Szyszkowitz, 59, Vorstand EVN AG
- Platz 4: Wolfgang Litzlbauer, 55, Vorstandsvorsitzender Umdasch Group AG
- Platz 5: Reinhard Wolf, 64, Vorstandsvorsitzender RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
- Netzwerke, Umsätze, und Systemrelevanz: So wird bewertet
- Was ist Systemrelevanz?
- Wann überflügeln Einzelvorstände ihre Chefs?
- Woher kommen die vielen Senkrechtstarter?
