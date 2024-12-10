Was befähigt Führungskräfte dazu, auf Unvorhergesehenes schnell und treffend zu reagieren? Welche Rolle spielen Vernetzung und Beziehungen für den Erfolg? Und lässt sich Einfluss in der Wirtschaft objektiv messen? Gemeinsam mit dem INDUSTRIEMAGAZIN haben die Experten von FAS Research, spezialisiert auf netzwerkbasierte Analysen und Strategien, eine Methodik entwickelt, die den Einfluss in der österreichischen Wirtschaft messbar macht.

Begleiten Sie uns auf einer spannenden Reise durch die vielschichtige und interaktive Leadership-Landschaft der österreichischen Industrie.

Die Grundlage für das erstellte Ranking bilden die Firmenbuchdaten der 5.000 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs, der zehn bilanzstärksten Kreditinstitute sowie der dazugehörigen Privatstiftungen. Analysiert wurden alle operativ tätigen Führungspersonen (Vorstände, Geschäftsführer) sowie die Aufsichtsratsvorsitzenden dieser Organisationen, um ein umfassendes Bild von Einfluss und Vernetzung in der österreichischen Wirtschaft zu zeichnen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!