In der Kategorie Finance erreichte Horvath & Partner den Spitzenplatz unter den 16 Beratungen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten. „In wirtschaftlich unsicheren Zeiten kommt einer professionellen Finanzfunktion noch mehr Wichtigkeit zu. Wir freuen uns deshalb sehr über diese Auszeichnung”, sagt Peter Schentler, Partner und Head of CFO Advisory bei Horvath & Partner. Auch in der Branche Automobil und Zulieferindustrie schaffte es das Berater-Unternehmen auf den ersten Platz. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Horváth neuerlich als ausgewiesener Industrie-Experte prämiert worden ist. Unsere Kunden schätzen unsere Branchen Erfahrung und -Kenntnis, die durch die Auszeichnung bestätigt worden ist“, so Christoph Kopp, Associate Partner, Head of Manufacturing Industries & Automotive.

Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.