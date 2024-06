In der Kategorie Produktionsmanagement erreichte die ERA Group den Spitzenplatz unter den sieben Beratungen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten. Zusätzlich sicherte sich das Beratungsunternehmen einen zweiten Platz in der Branche Familienunternehmen und Mittelstand.



„Wir freuen uns, dass wir unseren Spitzenplatz als Top Beratung verteidigt haben, und zudem noch im Bereich Mittelstand und Familienunternehmen ausgezeichnet worden sind. Dies zeigt uns, dass wir mit unserer erfolgsabhängigen, messbaren und umsetzungsstarken Beratungsleistung genau die Bedarfe der Unternehmen in Österreich bedienen. Ganz besonders gilt das in diesen volatilen Zeiten," so Matthias Droste, Country Manager DACH, ERA Group.



Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.