In der Kategorie IT-Strategie und Implementierung erreichte die Detecon AG den zweiten Platz unter den 16 Beratungen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten.



"Die Auszeichnung freut und bestätigt uns in unserer Überzeugung: Wir schaffen gemeinsam mit unseren Kunden Orientierung in die Zukunft und navigieren dabei durch die Potentiale der Technologien – um nachhaltige Werte für Unternehmen zu generieren“, so Dr. Ralf Helbig, Managing Director der Detecon Consulting Austria GmbH.



Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.