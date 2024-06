Unternehmensberatung : Berater-Ranking 2024: TPA in drei Kategorien in Top 3

Lesezeit: weniger als eine Minute

INDUSTRIEMAGAZIN befragte im Rahmen des großen Berater-Rankings 2024 500 Spitzenführungskräfte in Österreichs Industrie zur Qualität von Beratungsunternehmen. TPA hat es dabei sogar in drei Kategorien in die Top 3 geschafft.