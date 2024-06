In der beiden Branchen Transport, Logistik und Verkehr sowie Green Tech, Energie und Umwelt erreichte Arthur D. Little jeweils den Spitzenplatz unter den Beratungsunternehmen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten.



„Diese Auszeichnung als Sieger gleich in zwei Branchen zeigt, dass wir mit der konsequenten Ausrichtung auf unsere Kunden und ihre Kernfragen über alle Industrien hinweg von Wachstum über Performancesteigerung, von Innovation (mit und ohne künstlicher Intelligenz) bis zu Cyber Security, von Sustainability bis zur Transformation absolut richtig liegen. Unsere Kunden schätzen die Kombination aus analytischer Rigorosität und hoher Qualität in der Umsetzung, weil wir selbst Führungserfahrung als Manager mitbringen. Wir gehen auch als Partner tief rein, um gemeinsam mit unseren Kunden deren Transformation voranzubringen.“, sagt der bei ADL Österreich für Strategie, Organisation und Innovation verantwortliche Partner Maximilian Scherr.

Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.