IM-NEWS: Digitalisierung ist auch in den konservativen Industrien mittlerweile in den Produktionen angekommen. Was hat sich da in den letzten Jahren getan?



Walter Woitsch: Vollkommen richtig. Für die gesamte Supply Chain werden mittlerweile Künstliche Intelligenz oder auch Algorithmen genutzt, um Teilbereiche zu unterstützen und auch Management-Entscheidungen zu unterlegen und zu befeuern.



IM-NEWS: Die Syngoup hat in den letzten Jahren ganze Produktionsnetzwerke digitalisiert. Was kann man sich darunter vorstellen?

Woitsch: Das ist eine der für mich sehr spannenden Anwendungen der Digitalisierungs-Thematik, wenn man sie so breit formuliert, wo wir Netzwerke in einen Digitalen Zwilling verfrachten. Das heißt wo wir einzelne Standorte, Produktionsmöglichkeiten, Maschinen oder auch Kapazitäten und Kundennetzwerke auf Geodaten-Ebene in ein digitales System geben, um damit die Möglichkeit zu haben mit dem Digitalen Zwilling Szenarien jeglicher Art durchzuspielen.

IM-NEWS: Was sind die Hauptanwendungsbereiche?



Woitsch: Die sehe ich in klassischer, strategischer Produktionsentscheidungen. Das heißt, wo sollen neue Standorte gebaut werden, wo müssen neue Maschinen platziert werden, um im Netzwerk optimal zu sein. Bzw. auch im Sinne die Lieferkettenstabilität zu halten. Es kann getestet werden, was passiert, wenn ich einen Standort aus dem Netzwerk rausnehme, kann ich die Liefersicherheit dann noch herstellen?

Wir schließen hier Themen von Investment über Resilienz von Netzwerken bis zu Supply Chain-Themen ein. Diese können gut mitverfolgt werden und eine Entscheidungsgrundlage für das Management schaffen.



IM-NEWS: Also durchaus strategische Themen.



Woitsch: Ja auf jeden Fall, es ist ein Tool für operative, strategische Entscheidungen. Normalerweise beim CEO oder COO angelagert.



IM-NEWS: Was sind die Learnings Ihrer Unternehmen gewesen bei denen Sie das umgesetzt haben?



Woitsch: Einer der CEOs mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, hat gesagt, es ist so unemotional. Es ist rein technisch, der Algorithmus rechnet. Wir haben grundsätzlich immer Emotionen, gewisse Standorte werden präferiert oder man hat eine vorgefertigte Meinung dazu. Diese Emotion ist durch das Tool komplett draußen aus dieser Diskussion. Und wir haben damit jetzt ungeachtete Möglichkeiten, wie auf Knopfdruck sagen zu können, wie ist die neue Struktur optimal und strukturiert. 15% der beeinflussbaren Kosten sind grundsätzlich reduzierbar im Sinne des Algorithmus.

IM-NEWS: Was haben Sie in der Umsetzung gelernt?



Woitsch: Für uns war es spannend, das Thema über Jahre bei manchen Kunden zu betreuen. Das heißt die richtige Aggrigationsebene zu finden und nicht zu sehr im Detail zu sein und wirklich auf pragmatischer Ebene dem Management ein Tool zur Verfügung zu stellen und auch laufend zu optimieren.



IM-NEWS: Welchen Tipp würden Sie Führungskräften in der Produktion mitgeben?



Woitsch: Ein richtiges pragmatisches Mittel zu finden. Zu hinterfragen was ist der Zweck des Themas, was ist der ROI, was will ich investieren und was wird erwartet. Wir sehen tolle Instrumente, aber wenn ich sehe wie sie in der Produktion und am Shopfloor oft noch gelebt werden, dann gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun.