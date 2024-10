Christian Knill, Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie, hob die Bedeutung des zweijährigen Abschlusses hervor. Die Wettbewerbsklausel sei besonders für personalintensive Betriebe eine Entlastung. Seit dem dritten Quartal 2022 befinde sich die Metalltechnische Industrie in einer Rezession, und jedes zweite Unternehmen erwarte für dieses Jahr ein negatives Ergebnis. Auch die wirtschaftlichen Aussichten blieben düster.

Knill forderte die neue Bundesregierung zu raschen Maßnahmen auf: "Es braucht dringend eine Senkung der Lohnnebenkosten, einen Bürokratieabbau sowie Investitionen in Bildung und eine nachhaltige Energieversorgung."



Zum Abschluss der Verhandlungen betonte Binder: "Es ist ein guter Tag für die Arbeitnehmer." Dürtscher bedankte sich bei den Arbeitgebern für die konstruktiven Gespräche. Auch Knill lobte die Zusammenarbeit und schlug vor, dass die nächste Regierung einen eigenen Industrieminister ernennen sollte, da die Industrie einen erheblich größeren Anteil an der Bruttowertschöpfung habe als die Landwirtschaft.



Am Ende der Verhandlungen kam es zu einer ungewöhnlichen Szene: Während sich in den vergangenen Jahren beide Seiten schnell trennten, tauschten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer diesmal bei Frankfurter Würsteln in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien aus.