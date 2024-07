Trotz eingeleiteter Rationalisierungsmaßnahmen war das Unternehmen offenbar weiterhin auf kontinuierliche Kapitalzuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. „Zudem habe man höhere Preise am Markt nicht durchsetzen können,“ erklärte das Unternehmen. Eine Investorensuche blieb erfolglos. Ob die Firma weitergeführt wird, ist laut AKV unklar und aus dem Insolvenzantrag nicht ersichtlich. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass kostendeckende Kundenaufträge für die Zukunft fehlen. Helmut Fetz wurde als Insolvenzverwalter bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 9. Oktober 2024 angesetzt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV eingereicht werden.

Zu den Kunden der Metallwarenproduktion in der Obersteiermark gehörten in den letzten Jahren prominente Namen wie Audi, Bugatti, Porsche, Ferrari, Pankl, Rheinmetall, Swarovski und Voestalpine. In der Vergangenheit spezialisierte sich die Region auf Präzisionsprodukte, die in verschiedenen Branchen wie der Fahrzeugtechnik, dem Rennsport, der Luftfahrttechnik und der Medizintechnik eingesetzt wurden. Besonders hervorzuheben ist die einzige Feingießerei Österreichs, die sämtliche Metalle verarbeiten konnte.