Pfingsten bietet 2025 eine großartige Gelegenheit für einen längeren Sommerurlaub. Mit vier Urlaubstagen vom 9. bis 12. Juni kannst du insgesamt neun freie Tage genießen. Der Pfingstmontag, der am 9. Juni als Feiertag gilt, sorgt dafür, dass sich der Urlaubszeitraum optimal strecken lässt.

Am 19. Juni 2025 wird Fronleichnam gefeiert, was dir die Möglichkeit bietet, mit einem einzigen Urlaubstag am Freitag, den 20. Juni, vier freie Tage zu erhalten. Dieses verlängerte Wochenende eignet sich hervorragend für eine kurze Auszeit.