China Exportkontrolle seltene Erden : Seltene Erden: Chinas raffinierter Machtgriff bedroht Europas Industrie

03.11.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
China dreht den Rohstoff-Hahn zu – und Europas Industrie steht am Abgrund. Seltene Erden wie Neodym und Dysprosium sind für Rüstungsindustrie, E-Mobilität und Hightech unerlässlich. Doch Peking nutzt Exportkontrollen, Lizenzauflagen und Datenerhebung als wirtschaftliche Waffe. Wie Chinas Macht über Magnetmaterialien Europas Lieferketten in die Knie zwingt – und warum das gefährlicher ist als jeder Handelskrieg.
Aurubis Silber Silbergranalien Edelmetall seltene erden palladium platin alu aluminium

Die chinesische Regierung erschwert die Ausfuhr von  Seltenen Erden. Die Auswirkungen könnten dramatisch sein

- © Aurubis

Erstveröffentlichung
03.11.2025
Letzte Aktualisierung
03.11.2025
Dominique Otto