Seltene Erden sind kein Rohstoff wie jeder andere. Sie stecken in unseren Motoren, Bildschirmen und modernsten Waffensystemen. Sie sind ein Machtinstrument und sie kommen fast alle aus China.

Das war nicht immer so. In den 70ern war Mountain Pass in Kalifornien das Mekka der Seltenen Erden. Die USA produzierten mehr als zwei Drittel des weltweiten Bedarfs.Europa hatte Minen in Schweden und Frankreich – groß genug für den geringen Bedarf der Vor-Digitalen-Ära.

Der Abbau war teuer, schmutzig – die Nachfrage überschaubar. Dann kamen strengere Umweltauflagen. Aus einem ohnehin schwierigen Geschäft wurde ein unrentables.

China sah die Lücke – und nutzte sie. In den 1980ern förderte Peking den eigenen Bergbau massiv: mit Subventionen, unter katastrophalen Umweltbedingungen, mit laxen Regeln – und Preisen, die westliche Konkurrenten gezielt aus dem Markt drängen sollten. 1989, im Jahr als die Mauer fiel, die Märkte global und die Welt scheinbar liberal wurde, war man froh, dass der ökologische Schandfleck Mountain Pass in Kalifornien endlich Geschichte war.

Heute liegt Chinas Marktanetil bei der Produktion seltener Erden bei rund 60 Prozent. Und – noch entscheidender – bei über 90 Prozent der weltweiten Verarbeitungs-Kapazitäten. Ein Monopol, das sich nun gegen Europa richtet. Mit neuen Exportbeschränkungen, Lizenzpflichten und Datenerhebungen

