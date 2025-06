Die globale Autoindustrie steht unter massivem Druck. Der Auslöser: Die chinesische Regierung hat die Ausfuhr bestimmter Seltener Erden verschärft – ein kritischer Schritt, der unmittelbare Auswirkungen auf die Produktion von Elektroautos und weiteren Fahrzeugkomponenten hat. Rohstoffhändler berichten von panischen Anrufen europäischer Automanager, die bereits ab Mitte Juli mit einem Produktionsstillstand rechnen, sollten die für leistungsstarke Magnete benötigten Materialien nicht rechtzeitig geliefert werden.

„Die ganze Autobranche ist in voller Panik“, sagte Frank Eckard, Chef des Magnethändlers Magnosphere aus Troisdorf. „Sie sind bereit, jeden Preis zu zahlen, wenn man nur liefern kann.“ Die angespannte Lage erinnert viele an die weltweite Chipkrise zwischen 2021 und 2023, die Millionen Fahrzeuge ungebaut ließ. Jetzt werden erneut Krisenstäbe in den Unternehmen eingerichtet, um auf die drohenden Engpässe zu reagieren.