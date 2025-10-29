Die anhaltenden Lieferprobleme des Chip-Herstellers Nexperia erfordern nach Einschätzung von Mercedes-Chef Ola Källenius eine politische Lösung. Anders als während der Halbleiterkrise in der Coronapandemie sei der aktuelle Engpass durch politische Faktoren bedingt, weshalb auch die Lösung auf dieser Ebene zu suchen sei, erklärte Källenius am Mittwoch. „Vor allem zwischen den USA und China, während Europa in der Mitte gefangen ist.“

>>> Chipkrise eskaliert: Nexperia-Vorfall bringt VW, BMW und Mercedes in Gefahr

Derzeit liefen intensive Gespräche auf verschiedenen Ebenen. Kurzfristig sei Mercedes-Benz noch mit Halbleitern versorgt, jedoch suche das Unternehmen weltweit nach alternativen Lieferanten. „Ich kann nicht vorhersagen, wie das Ganze ausgeht“, so Källenius weiter.

Bleiben Sie informiert: Unser Industrie-Briefing bringt Ihnen täglich um 7 Uhr die wichtigsten News aus Österreichs Wirtschaft direkt in die Inbox. Jetzt kostenlos abonnieren!