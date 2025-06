US-Präsident Donald Trump setzt seine protektionistische Wirtschaftspolitik fort und kündigt eine massive Erhöhung der Einfuhrzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte an. "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", erklärte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Kurz darauf folgte die Ausweitung auf Aluminiumimporte – über soziale Medien teilte der Präsident mit, dass die Maßnahme auch für diese Produkte gelte. Die Umsetzung soll bereits am Mittwoch erfolgen.

Die Europäische Union zeigte sich angesichts der einseitigen Maßnahme alarmiert. "Wir bedauern die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25 auf 50 Prozent zutiefst", sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Die Entscheidung, so die Kommission, untergrabe die laufenden Bemühungen um eine Verhandlungslösung im transatlantischen Handelskonflikt, schaffe neue Unsicherheiten für die Weltwirtschaft und belaste Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks zusätzlich.

Die EU sei bereit, „Gegenmaßnahmen zu ergreifen“. Diese könnten noch vor dem 14. Juli in Kraft treten – an diesem Datum laufen zuvor ausgesetzte Gegenzölle automatisch an. Ursprünglich war die Umsetzung der EU-Maßnahmen bereits für den 14. April vorgesehen, wurde aber verschoben, nachdem Trump eine 90-tägige Ausnahmeregelung für bestimmte Staaten, darunter auch die EU, gewährt hatte. Die Frist sollte eigentlich für Verhandlungen genutzt werden. Die Kommission betonte wiederholt, dass sie „entschiedene Maßnahmen“ gegen US-Zölle ergreifen werde, falls diese Gespräche scheitern.