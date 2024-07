Daraufhin stellte die BWB im Februar 2024 einen Antrag auf vertiefte Prüfung beim Kartellgericht, "weil sich im Rahmen der Prüfung horizontale Wettbewerbsbedenken auf dem Markt für Transportbeton in Oberösterreich ergaben", erklärte die BWB. Aus Sicht der Behörde war das Vorhaben in der angemeldeten Form nicht genehmigungsfähig.



Nach Auffassung der BWB hätten die wettbewerblichen Bedenken auch in der Phase II vor dem Kartellgericht nicht ausgeräumt werden können. Letztendlich zog Rohrdorfer die Anmeldung des Zusammenschlusses am Freitag, dem 12. Juli 2024, zurück.



"Damit bleibt das Durchführungsverbot, vorbehaltlich einer Neuanmeldung/-prüfung, aufrecht", teilte die BWB mit. Die Behörde zog daraufhin ihren Antrag auf Überprüfung des Zusammenschlusses vom Februar zurück, was sie als einen rein prozessual rechtlichen Schritt bezeichnete.