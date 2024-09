"Fehlendes Bauträgergeschäft, verbunden mit hohen Zinsen, führt zu erheblichen Ergebnis- und Liquiditätsbelastungen", heißt es in der Unternehmensmitteilung. Positive Erwartungen setzt Rhomberg auf den nachhaltigen System-Holzbau und das neue Geschäftsfeld Ingenieurbau, insbesondere mit Blick auf mögliche öffentliche Aufträge.

Die Rhomberg Sersa Rail Group, an der Rhomberg 50 Prozent beteiligt ist, konnte ihren Umsatz um 14 Prozent auf etwa 760 Millionen Euro steigern, was einen neuen Rekord darstellt. Der weltweite Ausbau des Bahnverkehrs als umweltfreundliche Transportlösung sei der Haupttreiber dieser Entwicklung. Man freue sich über "gut gefüllte Auftragsbücher", betonte Rhomberg. Der Schwerpunktmarkt liege in der DACH-Region. Ein bedeutender Erfolg in Österreich sei der Zuschlag, den Rhomberg Sersa gemeinsam mit der PORR-Gruppe für die Ausrüstung des Semmering-Basistunnels erhalten habe. Der Baubeginn für diesen 176 Millionen Euro umfassenden Auftrag sei für 2025 vorgesehen.



Das 1886 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Bregenz beschäftigt aktuell rund 4.000 Mitarbeitende und betreibt Niederlassungen sowie Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Australien, Kanada, den USA, Großbritannien, Irland und Dänemark.