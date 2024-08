500 Stellen abgebaut : Personal-Kahlschlag beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson

Der deutsche Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat in diesem Jahr fast 500 Stellen abgebaut. Grund sei die anhaltende Flaute in der Branche. 485 Stellen oder rund 7 Prozent der Belegschaft wurden gestrichen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Präsentation zur Halbjahresbilanz hervor. Wie ein Sprecher sagte, entfiel rund die Hälfte des Abbaus auf Leiharbeiter und befristet Beschäftigte. Zudem führte Wacker Neuson zeitweise Kurzarbeit ein.