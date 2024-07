Den heimischen Industriebetrieben macht unter anderem die anhaltende Auftragsflaute zu schaffen. Im Juli reduzierten sich daher sowohl die Produktionsleistung als auch der Personalstand weiter. Folglich sei die Einkaufsmenge zurückgegangen und die Bestände an Vormaterialien und Fertigwaren seien gesunken. "Obwohl die Kosten den zweiten Monat in Folge leicht zunahmen, mussten die Betriebe aufgrund der schwachen Nachfrage Preisnachlässe gewähren", so Bruckbauer.

Der Arbeitsmarkt wird zunehmend durch die schwache Auftragsentwicklung belastet. Bereits den 15. Monat in Folge hätten die Industrieunternehmen ihren Personalstand reduziert, im Juli sogar schneller als im Vormonat, so die Bank Austria. Der Beschäftigtenindex deute auf den "stärksten Personalabbau in der Industrie seit dem Beginn des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020" hin. "Die heimischen Betriebe haben in der Hoffnung auf einen konjunkturellen Umschwung deutlich später mit dem Abbau von Jobs als mit der Einschränkung der Produktion begonnen. Mittlerweile haben die österreichischen Industriebetriebe ihre Zurückhaltung beim Personalabbau jedoch abgelegt", sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl dazu.

