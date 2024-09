INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Punzenberger, seit 1. April sind Sie neben der FIX Gebäudesicherheit + Service auch für den Bereich Industriebau der Peneder Bau-Elemente verantwortlich. Was sind Ihre Schwerpunkte in dieser Position?



Robert Punzenberger: Mein Fokus liegt vor allem auf nachhaltigem Bauen und der Revitalisierung von Industriegebäuden. Unser Ziel ist es, Industrieflächen so zu entwickeln, dass sie nicht nur den aktuellen Anforderungen gerecht werden, sondern auch langfristig ökologisch und ökonomisch nachhaltig sind. Dabei setzen wir auf innovative Konzepte wie Green Building und energieeffiziente Prozessoptimierung.



Peneder hat schon vor vielen Jahren in punkto Nachhaltigkeit Maßnahmen ergriffen - lange etwa vor einem Green Deal.



Punzenberger: Das ist richtig. Schon 2010 haben wir unsere Unternehmenszentrale in Atzbach, auch Peneder Basis genannt, nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards errichtet. Das Gebäude ist mit einem Heiz- und Kühlsystem ausgestattet, das auf Biomasse basiert, und verfügt über Wärmerückgewinnungsanlagen zur Warmwasserbereitung. Zudem nutzt es modernste Gebäudeleittechnik zur optimalen Energiesteuerung. 2021 haben wir unsere Produktionsstätte in Fraham mit erneuerbaren Energien ausgestattet – wir heizen und kühlen mit Hackschnitzeln aus regionalem Holz – und haben auch auf eine Adaptierung des Bestandsgebäudes geachtet, anstatt weitere Flächen zu versiegeln. Nachhaltigkeit ist seit jeher tief in unserer DNA verwurzelt, wie auch unsere Kundenprojekte belegen.

Mit Prozessanalytikern, Energieoptimierern und Physikern untersuchen wir schon seit Jahren in Gebäuden, was dort energetisch und aus Nachhaltigkeitssicht so passiert. Auch die Ablauforganisation ist eine Facette. Denn muss der Mitarbeiter mehrmals täglich ans Ende eines Ganges laufen, verbrennt er auch Energie. Natürlich ist uns am Ende auch die architektonische Komponente wichtig - doch salopp gesagt: Bauen ist heute viel mehr als die Realisierung einer schicken Gebäudehülle.