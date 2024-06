Zusätzlich habe Österreich sich mit Markteingriffen länger zurückgehalten als andere Länder. Staaten wie Spanien oder Belgien, die früh und stark eingegriffen haben, erleben nun eine höhere Inflation, da die Marktdynamik nach dem Auslaufen der Maßnahmen greife, erklärte Felbermayr. Probleme sieht der Ökonom auch in den automatischen Preiserhöhungen durch Indexierungen in Verträgen, etwa bei Mieten, was die Inflation länger hoch halte. Auch die Praxis, Löhne mindestens im Inflationsniveau zu erhöhen, führe zu Wettbewerbsnachteilen und sei weder im Interesse der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer.



In der Debatte um Arbeitszeiten sieht Felbermayr den Schlüssel nicht in Anreizen für mehr Überstunden, sondern darin, dass Teilzeitbeschäftigte ihr Stundenausmaß, etwa von 20 auf 30 Stunden pro Woche, erhöhen.