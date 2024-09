INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Smidt, unter ihrer Leitung hat die Siemens Stiftung ihren strategischen Fokus neu ausgerichtet. Welche Themenfelder sind in den Fokus gerückt?



Nina Smidt: Die Stiftung widmet sich dem Ziel einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben uns in einem intensiven gemeinsamen Strategieprozess mit unserem Stiftungsrat und unseren Partner:innen auf drei große globale Herausforderungen fokussiert: den Zugang zu Grundversorgung, vernetzte Gesellschaften und Klima und Nachhaltigkeit. In diesen Bereichen arbeiten wir in Deutschland und international mit der Expertise im Team und mit der Expertise unserer Partnerorganisationen zusammen.Gemeinsam mit unseren Partner:innen aus den Bereichen Bildung, Sozialunternehmertum und Kunst & Kultur fördern wir das Lernen sowie lokal verankerte und nachhaltige Strukturen. Diese Strukturen bilden die Basis für Transformation. Unsere Projekte und Netzwerke konzentrieren sich dabei auf Afrika, Europa,Lateinamerika und künftig Indien.



Sie sprechen in diesem Zusammenhang von Co-Konstruktionen. Was bedeutet das konkret?



Smidt: Wir arbeiten bei der Projektentwicklung stets eng mit Partner:innen zusammen und schauen gemeinsam, wo der Bedarf wurzelt. Hier interessieren uns etwa die größten Herausforderungen in den Communities und die Nachfragen aus der Perspektive der Zielgruppe. Daraus entstanden ganze Ökosysteme, also wirklich belastbare Netzwerke in unterschiedlichen Regionen. Mit unseren Partner:innen entwickeln und implementieren wir Programme. Der nächste Schritt ist die Erfolgsmessung. Daraus leiten wir Erfahrungen ab und evaluieren die Zielerreichung. Wir wollen mit unseren Partner:innen an Transformation und Veränderungen arbeiten. Das erfordert Mut und Innovation. Und das erfordert auch ein Team und Partner:innen, die sich immer wieder anpassen und neu orientieren können.



Die Siemens Stiftung unterstützt Projekte im Globalen Norden und im Globalen Süden. Wo sehen Sie die größten Unterschiede?



Smidt: Die Problemstellung ist ähnlich, die Gegebenheiten, Perspektiven und Notwendigkeiten machen den Unterschied. Denn der Klimawandel ist ein globales Thema, kein regionales. In einer Region wie Veracruz in Mexiko, wo wir derzeit gemeinsam mit dem lokalen Ministerium ein Projekt zum Thema Küstenschutz begleiten, gibt es extreme Wetterbedingungen und extreme Herausforderungen. Aber gerade bei den hohen Temperaturen kommt es auch in Europa zu großen Wasserkrisen, wie derzeit in Städten wie Barcelona. Wir verknüpfen das Thema Klimawandel mit Bildung. Hier arbeiten wir vorwiegend in der frühkindlichen und schulischen Bildung mit Partnerinstitutionen zusammen. So erreichen wir Lehrer:innen und infolgedessen Schüler:innen, um gemeinsam die Fragen zu stellen: Wie geht man mit Klimawandel um? Welche Möglichkeiten gibt es zum Thema Klimaaktion? Das sind Inhalte unserer Projekte in Lateinamerika, in Afrika und künftig auch in Indien, aber auch Inhalt unserer Schulprojekte in Deutschland.