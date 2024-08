Bis März hatte es bei B&R noch ein Jahr lang als zusätzliches Schichtmodell eine Zweitagewoche mit Arbeiten nur am Wochenende für 300 neue Beschäftigte gegeben. All jene, die wollten, konnten nach Ablauf dieses speziellen Arbeitszeitmodells in den regulären Schichtbetrieb wechseln. Die Geschäftsführung zeigte sich zufrieden mit dem Versuch: "Das Modell, das wir gemeinsam mit unserem Betriebsrat und den Gewerkschaften entwickelt haben, hat sich in jeder Hinsicht bewährt", meinte B&R Geschäftsführer Jörg Theis im März. Auftragsrückstände nach Lieferengpässen wurden abgearbeitet, so die Bilanz.

>>> B&R-Chef Theis: "Sind an einem Sweetspot"