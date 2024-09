Das Linzer Unternehmen WRS Energie- u. Baumanagement hat beim Landesgericht Linz die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, wie die Kreditschutzverbände AKV, KSV und Creditreform am Freitag bekanntgaben. Den Angaben zufolge belaufen sich die unbesicherten Schulden auf 21,14 Millionen Euro, wobei die Gesamtverbindlichkeiten etwa 33 Millionen Euro betragen. Dem gegenüber stehen Vermögenswerte von rund 13 Millionen Euro. Betroffen sind 74 Mitarbeiter und über 480 Gläubiger.

Laut AKV wird in Kürze mit der Eröffnung des Verfahrens gerechnet. WRS ist auf die Planung und den Bau von Hochbauprojekten sowie Projekten im Bereich Energie- und Anlagentechnik spezialisiert und betreibt Niederlassungen in Innsbruck, Graz und Wien. Als Gründe für die Insolvenz werden das schwierige Marktumfeld in der Bauwirtschaft sowie die steigenden Preise genannt. Zudem haben Zahlungsausfälle von Kunden die Situation verschärft. Eine Sanierung ist nicht geplant, die Zukunft des Unternehmens bleibt ungewiss.