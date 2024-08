Die Branche befindet sich seit dem vierten Quartal 2022 in einem anhaltenden Abwärtszyklus. "Zwar hat das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu den Vorquartalen optimistisch gestartet, doch es wäre verfrüht, von einer echten Trendwende zu sprechen", wird im Aktionärsbrief festgestellt. Positiv sei jedoch der Fortschritt beim Lagerabbau entlang der gesamten textilen Kette, vom Einzelhandel bis zu den Faserlieferanten: "Dies sollte zwangsläufig zu Nachdispositionen und neuen Aufträgen führen." Bislang seien die Einkaufsverantwortlichen jedoch noch zurückhaltend.



Die Viskose-Spinnerei in Kroatien liege sowohl beim Auftragsstand als auch bei der Menge deutlich über dem Vorjahr. Dies sei vor allem auf die Nähe zum Markt, die Lieferflexibilität und Innovationen, insbesondere im Bereich der recycelten Fasern, zurückzuführen. Die technische Weberei sei nach der Umstellung auf einen Drei-Schicht-Betrieb Anfang des Jahres "solide beschäftigt". "Auch hier scheint zumindest die Talsohle vorerst erreicht."



Der Frottierwarenhersteller Vossen verzeichne zwar eine weiterhin stabile Top-Line. "Die zuletzt signifikant hohen kollektivvertraglichen Abschlüsse der letzten Jahre stellen das textile Fertigfabrikat allerdings vor nicht unerhebliche Herausforderungen", so das Management im Halbjahresbericht. Um dem Kostendruck entgegenzuwirken, werde daher konsequent die Strategie verfolgt, die Vertriebskanäle sowohl im stationären Handel als auch online auszuweiten.



Für das zweite Halbjahr 2024 wird eine Stabilisierung der globalen Märkte erwartet, begleitet von einer Belebung der Nachfrage. Trotz der unsicheren geopolitischen Lage und der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen in einigen Regionen geht das Management von einem moderaten Wachstum im Textilsektor aus.