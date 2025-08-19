Für Miguel López läuft es derzeit glänzend: Erst verlängerte der Aufsichtsrat Ende Juni seinen Vertrag als Thyssenkrupp-Chef vorzeitig um fünf Jahre. Dann folgte ein fast einstimmiger Rückenwind von den Aktionären: Mit 99,96 Prozent stimmten sie auf einer außerordentlichen Hauptversammlung für López’ Plan, die Marinesparte TKMS abzuspalten. Künftig soll das Geschäft mit Standorten in Kiel, Wismar und Brasilien als eigenständige Tochter agieren – Thyssenkrupp behält nur mehr 51 Prozent, der Rest geht direkt an die Aktionäre proportional zu ihren Anteilen am Mutterkonzern.

Der 59-jährige Deutsch-Spanier führt den Industriekonzern seit 2022. Zuvor war er für Siemens tätig, zuletzt als Chef des Spanien-Geschäfts. In Essen muss López seit seinem Amtsantritt immer wieder gegen Widerstände aus Betriebsräten und Gewerkschaften ankämpfen – allen voran im Dauerproblemfeld Stahl. Dort drohen massive Einschnitte: Allein in Duisburg sollen 11.000 Stellen wegfallen.

