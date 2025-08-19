Steel Europe ist das Herzstück von Thyssenkrupp – und zugleich sein größtes Sorgenkind. Rund 27.000 Menschen arbeiten in Duisburg, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen und Andernach für die Stahlsparte, deren Kunden von Siemens und Bosch bis zu Hochtief und RWE reichen. Trotz eines Umsatzanteils von 25 Prozent steckt das Geschäft seit Jahren tief in der Krise: sinkende Nachfrage, Billigimporte aus China und Indien, Preise auf Vierjahrestief.
Noch dazu verlangt die Transformation zur klimafreundlichen Produktion Milliardeninvestitionen. Allein die geplante wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage in Duisburg verschlingt rund drei Milliarden Euro. Die Folge: hohe Verluste durch den anhaltenden Restrukturierungsdruck.
Bereits 2023 stieg der tschechische Milliardär Daniel Křetínský bei Thyssenkrupps kriselnder Stahlsparte ein. Der Unternehmer, der sein auf rund zehn Milliarden Euro geschätztes Vermögen mit Kohle und Gas aufbaute und inzwischen massiv in Energie und Handel investiert, hält seither 20 Prozent an Steel Europe.
Nun will Thyssenkrupp weitere 30 Prozent abgeben – Křetínský und der Konzern würden damit zu gleichberechtigten Partnern in einem 50:50-Joint-Venture. Noch aber hakt es: Strittig ist, wie viel Finanzpolster Thyssenkrupp der Stahlsparte bei der geplanten Ausgliederung mitgeben muss.
Fest steht: Der Sanierungskurs wird hart. 5.000 Stellen sollen in den kommenden fünf Jahren gestrichen, weitere 6.000 ausgelagert werden. Zwei der vier Hochöfen in Duisburg gehen vom Netz, die jährliche Rohstahlproduktion sinkt von elf auf neun Millionen Tonnen.
