Hoch über dem Ruhrtal, auf einem bewaldeten Hügel mit Blick auf den Baldeneysee, thront die Villa Hügel. Zwischen alten Bäumen und steinernen Kolonnaden scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 1870 im Auftrag von Alfred Krupp errichtet, war sie Wohn- und Machtsitz einer Dynastie, die Deutschlands Industriegeschichte wie kaum eine andere geprägt hat.

Heute gehört das monumentale Anwesen der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. In den historischen Sälen finden Ausstellungen und Konzerte statt, die Kulturstiftung Ruhr hat hier ihren Sitz – Gemälde statt Konzernlenkung, Musik statt Aufsichtsratsrunde. Doch ein Blick in die Bilanz erinnert an die enge Verbindung zur Industrie: Die Stiftung hält noch immer 21 Prozent an Thyssenkrupp – und ist damit größte Eigentümerin des einstigen Stahlgiganten, eines Konzerns, der über 200 Jahre tief mit der Geschichte Deutschlands verwoben ist.

Von der einstigen Größe ist heute kaum noch etwas übrig. Nach Jahren strategischer Fehlentscheidungen, Managementpannen und verpasster Transformation steht Thyssenkrupp vor der größten Zäsur seiner Geschichte: Der Konzern will sich in seine Einzelteile zerlegen.

Am Montag gab der Vorstand bekannt, dass unter dem Dach einer Finanzholding schrittweise alle Geschäftsbereiche verselbstständigt und für Beteiligungen Dritter geöffnet werden sollen. Das letzte Wort hat der Aufsichtsrat – die Entscheidung soll jedoch rasch fallen. Bereits bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 30. September will der Vorstand Fakten schaffen.

Die Ruhe der Villa Hügel trügt – über dem Konzern zieht ein Sturm auf, schon wieder.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!