Stellenabbau Thyssenkrupp : Thyssenkrupp hält an Stellenabbau fest – Sozialplan in Vorbereitung

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Thyssenkrupp Steel Europe hält an seinem drastischen Stellenabbau fest: 11.000 Jobs sollen in den nächsten Jahren wegfallen. Ein Sozialplan mit Regelungen zu Altersteilzeit und Abfindungen ist in Vorbereitung – die IG Metall kündigt Widerstand an.