Die europäische Stahlindustrie steht weiterhin unter massivem Druck. Ursache sind vor allem eine schwache Nachfrage sowie ein zunehmender Zustrom von billigen Stahlimporten aus China und Indien. Während der Bedarf in Europa nur leicht ansteigt, steigern asiatische Länder ihre Stahlproduktion deutlich, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in einem aktuellen Bericht betont. „Die Auslastung könnte so erneut in Richtung 70 Prozent sinken, was selbst sehr wettbewerbsfähige Stahlhersteller unter enormen Druck setzt.“

Laut OECD soll die globale Stahlproduktion trotz sinkender Stahlpreise bis Ende 2027 um 6,7 Prozent zunehmen – das entspricht einem Plus von rund 165 Millionen Tonnen Rohstahl. Zum Vergleich: Der größte deutsche Stahlhersteller ThyssenKrupp produziert jährlich etwa elf Millionen Tonnen Rohstahl. Die größten Produktionssteigerungen kommen aus China, Indien und anderen asiatischen Ländern.