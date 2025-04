Salzgitter kappt Ziele : Salzgitter-Konzern treibt klimafreundliche Stahlproduktion trotz Krise voran

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der Salzgitter-Konzern hält trotz Stahlkrise und Verlustprognosen an seiner grünen Transformation fest. Mit dem Salcos-Programm und der neuen Direktreduktionsanlage will das Unternehmen bis 2026 führend in der klimafreundlichen Stahlproduktion sein. Konzernchef Gunnar Groebler fordert jedoch dringend wettbewerbsfähige Strompreise und ausreichend Wasserstoff für die Dekarbonisierung.