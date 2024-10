Herr Mori, Sie haben kürzlich an der Grundsteinlegung für die neue Europazentrale von DMG Mori in München teilgenommen. Welche strategischen Vorteile sehen Sie im Umzug nach München?



Masahiko Mori: München ist ein europäisches Zentrum. Die Flug- und Straßenverbindungen sind sehr gut und München ist auch sehr nah an unserem Hauptwerk. Außerdem war München auch der ursprüngliche Standort von Deckel, dort wurde das Unternehmen gegründet. Es gibt täglich mehrere Direktflüge aus Japan und den USA. Es ist also ein perfekter Standort für ein deutsch-japanisches Unternehmen.



Die Zusammenarbeit mit Gildemeister begann 2009, die Übernahme erfolgte 2015. Dabei trafen unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander, die japanische und die deutsche. Wie konnten die Unterschiede überwunden werden?



Mori: Die Leute sagen sowieso, Japaner und Deutsche seien sich ähnlich. Das stimmt auch. Aber in unserer Gruppe haben wir etwa 13.500 Menschen. Mehr als viertausend sind weder Deutsche noch Japaner. Wir haben Mitarbeiter aus den USA, aus China, Italien, Frankreich, Österreich und so weiter - insgesamt aus 59 verschiedenen Ländern. Wir sind also ein sehr multikulturelles Unternehmen. Wenn Deutsche und Japaner sich nur gegenseitig akzeptieren und den Rest der Organisation ignorieren würden, hätten wir keinen Erfolg. Japan macht zehn Prozent unseres Marktes aus, Deutschland 15 Prozent. Und 75 Prozent liegen außerhalb des deutsch-japanischen Marktes. Wir bringen das Beste aus deutscher und japanischer Technologie mit, aber andere Kulturen - wie man mit Kunden umgeht, wie man mit Lieferanten umgeht - kommen aus der Offenheit anderer europäischer, amerikanischer oder asiatischer Kulturen.



Wir befinden uns inmitten einer großen geopolitischen Krise. Wie wirken sich all diese Konflikte auf Ihr Unternehmen aus?



Mori: Das hat zu einem Umdenken geführt. In Japan betreiben wir mehr vertikale Integration. Zum Beispiel stellen wir alle Spindeln, Revolver und Kugelgewindetriebe selbst her, und zwar auf unseren eigenen Maschinen. Wir sind sehr autark und versuchen, so viel wie möglich von japanischen Lieferanten zu beziehen und Importe aus China oder anderen asiatischen Ländern aufgrund von Qualitätsanforderungen zu minimieren. Japan ist vom Meer umgeben, so dass wir die Gussteile nicht per LKW transportieren können. Die gleiche Philosophie führen wir nun auch in unseren Werken in Deutschland und Italien ein. Wir haben ein großartiges Vormontage- und Bearbeitungswerk in Polen, das wir um eine Gießerei erweitern, um 20.000 Tonnen Gussteile pro Jahr zu produzieren, anstatt sie aus China zu importieren.