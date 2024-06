Liebe Leserin, lieber Leser!



Sie steht für Glück und winkt - nicht nur in ihrem Ursprungsland Japan, sondern auch China - Besucher herbei: Jene Maneki-neko, die unser Cover ziert, steht stellvertretend für Österreichs Industrieunternehmen, die dem Ruf Chinas in den goldenen Jahren der Internationalisierung gefolgt sind. Und die dort gute Geschäfte machten. In der vorliegenden Titelstory geht IM-Autor Daniel der Frage nach, ob Chinas zusehends verschärfte Machtpolitik - und eine schleppende Konjunktur - eine Abkehr im größeren Stil provoziert. "Dort kann die Party ohne mich stattfinden", sagt etwa der Chef des Aluminiumhalbzeugeherstellers HAI Rob van Gils. Schleppendes Wachstum, Kriegsgetrommel, Repressionen: Wann wird die Volksrepublik zum Risikofaktor? Warum es für Unternehmen gar nicht so leicht ist, die Reissleine zu ziehen, lesen Sie ab Seite 10 oder hier.



Unser großes Beraterranking wird heuer noch einmal aufschlussreicher. Neben der bewährten Reihung nach Beratungsfeldern haben wir erstmals auch eine Auflistung der besten branchenspezifischen Consultinghäuser erstellt: Von A wie Automobil bis T wie Transport. IM-Autor Piotr Dobrowolski hat die Ergebnisse der Rangreihung, die das Umfrageinstitut brandscore.at erstellt hat, aufbereitet. Die Resultate und in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Beispiele für Kooperationen zwischen Beratern und Industrie lesen Sie ab Seite 18 oder hier.



Welche KI-Lösungen sind heute schon hilfreich? IM-Autorin Carolin Desirée Toepfer hat Large Language Models (LLM) einen Praxischeck unterzogen. Die spannende Story lesen Sie ab Seite 38 oder hier.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre unseres Sonderhefts GREEN IDEAS. Die spannendsten Kreislaufwirtschaftsprojekte in der Industrie hat IM-Autorin Julia Weinzettl für Sie zusammengefasst. Wie Rohstofffresser wie die Zementindustrie plötzlich zum Sekundärrohstoffverwerter werden, Ziegel das Gebäudeleben überdauern und Geräte eigens für Nachhaltigkeit entworfen werden, lesen Sie in dieser Ausgabe. Ebenso mehr über DC-Netze und welches Potential Gleichstrom für die Industrie hat.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN.