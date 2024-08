Der Investmentfonds PAI habe keine Affinität zur Gesundheitsversorgung und wolle nach einigen Jahren mit Gewinn wieder verkaufen, kritisierte Huss. Diese Gewinne könnten nur durch Druck auf die Mitarbeiter oder eine Verschlechterung der Qualität erzielt werden. Die noch größere Gefahr sieht der ÖGK-Obmann darin, dass teurere Leistungen erbracht werden, die gar nicht nötig sind, wie sich bei PAI-Beteiligungen an Altersheimen in Deutschland gezeigt habe. "Und Steuerzahler in Österreich sollen so Gewinne von Investoren in Frankreich finanzieren", kritisiert ÖGK-Obmann Andreas Huss.

>>> ÖBAG und B&C-Gruppe verkaufen Anteile an Vamed AG an Fresenius

Der ÖGK-Obmann fordert daher eine gemeinnützige Lösung und dass Gesundheitseinrichtungen in österreichischer Hand gehalten werden. Huss schwebt vor, dass Einrichtungen mit Alleinstellungsmerkmal wie das Suchtbehandlungszentrum Anton-Proksch-Institut oder die Kinder-Reha in St. Veit im Pongau von den Bundesländern, von Sozialversicherung und Ländern gemeinsam oder durch gemeinnützige Unternehmen übernommen werden.