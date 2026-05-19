Thyssenkrupp Jindal Deal : Thyssenkrupp-Stahl: Gescheiterter Jindal-Deal wird plötzlich zur großen Chance
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Tata, Křetínský, Jindal: Die Liste der Konzerne und Investoren, die sich in den vergangenen Jahren für Thyssenkrupps Stahlsparte interessierten, ist lang. Verkauft wurde sie trotzdem nicht. Nun ist auch der nächste Anlauf vorerst gescheitert. Acht Monate lang hatte Thyssenkrupp mit Jindal Steel International verhandelt, dann wurden die Gespräche Anfang Mai pausiert – ohne Ergebnis. Doch diesmal klingt die Absage anders. Nicht der Käufer zieht sich zurück. Der Verkäufer will nicht mehr um jeden Preis verkaufen.
Für Thyssenkrupp ist das ein bemerkenswerter Moment. Über Jahre galt Stahl im Konzern als Problemfall: margenschwach, CO₂-intensiv, politisch unter Druck und industriell schwer zu sanieren. In Essen kreiste die strategische Debatte immer wieder um dieselbe Frage: Wie wird man dieses Geschäft los, ohne zu viel Substanz, Geld und Einfluss zu verlieren?
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Jindal-Deal geplatzt: Drei schwere Lasten bremsen Thyssenkrupps Stahlpläne
Vier Vorstandschefs in acht Jahren suchten darauf Antworten. Mit Tata war einst ein europäisches Stahl-Joint-Venture geplant, doch die EU-Kommission stoppte den Deal. Später stieg der tschechische Milliardär Daniel Křetínský ein, doch auch diese Partnerschaft blieb fragil. Im September 2025 schien dann Jindal Steel International zur nächsten Lösung zu werden. Der indische Konzern legte ein unverbindliches Angebot vor, Thyssenkrupp öffnete die Bücher, Pensionslasten, Investitionsrisiken und Zukunftskosten wurden geprüft. Anfang Mai 2026 kam der Rückzug: Beide Seiten vereinbarten, die Gespräche über eine Beteiligung an Thyssenkrupp Steel zu pausieren. Thyssenkrupp begründete den Schritt mit verbesserten Rahmenbedingungen und „significant potential for value growth“ der Stahlsparte.
Der Deal scheiterte nicht an einem einzelnen Punkt. Er wurde von drei Lasten erdrückt. Da sind zunächst die Pensionsverpflichtungen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben und nicht unmittelbar mit dem laufenden Geschäft zu tun haben. Sie drücken den rechnerischen Wert der Sparte. Dann sind da die Energiepreise: Der Nachhall des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, geopolitische Risiken im Nahen Osten und volatile Strommärkte machen es schwer, die Kosten für grünen Stahl in Duisburg im Jahr 2030 seriös zu kalkulieren. Und schließlich ist da der Investitionsbedarf. Allein die geplante Direktreduktionsanlage in Duisburg kostet mehrere Milliarden Euro. Wer die Stahlsparte übernimmt, kauft also nicht nur Werke, Kunden und Personal. Er übernimmt auch einen teuren Transformationsauftrag.
Thyssenkrupp-Chef setzt auf Stahl: Der Problemfall bekommt eine neue Bewertung
Genau deshalb hat sich die Perspektive in Essen verschoben. Thyssenkrupp-Chef Miguel López argumentiert nun offensiver: Stahl sei ein Zukunftsgeschäft, ein zukunftsfähiges Geschäft habe Wert. Übersetzt heißt das: Der Konzern will niemanden dafür bezahlen, ihm die Stahlsparte abzunehmen. Schon gar nicht in einem Moment, in dem sich die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen zugunsten europäischer Hersteller verändern.
Denn die Stahlwelt hat sich gedreht. Seit dem 1. Januar 2026 gilt der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM in seiner verbindlichen Phase. Stahlimporte in die EU werden damit schrittweise mit CO₂-Kosten belastet, die europäische Hersteller im Emissionshandel bereits tragen. Das soll verhindern, dass klimaschädlicher produzierte Ware aus Drittstaaten europäische Anbieter unterbietet.
EU-Regeln für Stahlimporte: Warum Brüssel Thyssenkrupp jetzt Rückenwind gibt
Hinzu kommt ein neuer handelspolitischer Schutzschirm. EU-Parlament und Rat einigten sich im April 2026 auf strengere Regeln für Stahlimporte: Die zollfreien Importquoten sollen gegenüber den Schutzmaßnahmen von 2024 um rund 47 Prozent sinken, der Zoll für Mengen oberhalb der Quote auf 50 Prozent steigen. Brüssel reagiert damit auf globale Überkapazitäten und den Druck billiger Importe.
Auch der Markt selbst zeigt erstmals wieder vorsichtige Erholungssignale. Der europäische Branchenverband Eurofer rechnet für 2026 mit einer Stabilisierung der EU-Stahlnachfrage nach mehreren Jahren der Schrumpfung; frühere Ausblicke nannten für 2026 ein Plus von rund drei Prozent, wenn sich Industrie und geopolitisches Umfeld nicht weiter verschlechtern.
Thyssenkrupp-Sanierung: 11.000 Jobs fallen weg – doch die Stahlsparte wird schlanker
Für einen Verkauf ist das die denkbar ungünstige Konstellation. Die Nachfrage könnte anziehen, Importe werden teurer oder knapper, regulatorischer Rückenwind stärkt die europäischen Produzenten. Für einen Sanierer dagegen ist es ein seltenes Zeitfenster.
Auch intern hat Thyssenkrupp die Stahlsparte bereits verändert. Der Sanierungstarifvertrag mit der IG Metall steht. Bis 2030 sollen rund 11.000 der etwa 26.000 Stellen wegfallen oder ausgelagert werden. Der Schritt ist hart, sozial und politisch umstritten, aber er schafft die Grundlage für die Neuaufstellung. Thyssenkrupp Steel und IG Metall unterzeichneten den Restrukturierungstarifvertrag im Dezember 2025; er läuft bis Ende September 2030.
Dazu kommt die Trennung von den angeschlagenen Hüttenwerken Krupp Mannesmann, die an Salzgitter gehen sollen. Für Thyssenkrupp bedeutet das weniger Altlasten, weniger Schließungsrisiken und weniger Abnahmeverpflichtungen für Stahl, den der Konzern selbst nicht mehr braucht. Aus der alten Stahlsparte wird damit ein schlankeres, fokussierteres Unternehmen – noch immer schwierig, aber nicht mehr derselbe Sanierungsfall wie vor einem Jahr.
Thyssenkrupp-Aktie: TKMS, Kone und Stahl eröffnen neue Milliarden-Fantasie
Der Strategiewechsel passt in ein größeres Bild. Thyssenkrupp baut sich zur Finanzholding um. Die Marinesparte TKMS wurde im Oktober 2025 an die Börse gebracht; 49 Prozent der Aktien gingen an die bisherigen Thyssenkrupp-Aktionäre, der Mutterkonzern behielt 51 Prozent. TKMS startete mit einem Rekord-Auftragsbestand von rund 18,6 Milliarden Euro in die Eigenständigkeit.
Dieses Modell könnte nun auch für Stahl attraktiv werden: nicht verkaufen um jeden Preis, sondern sanieren, kapitalmarktfähig machen und später verselbstständigen. Eine Minderheitsbeteiligung der Mutter bliebe denkbar. So könnte Thyssenkrupp an einem möglichen Wertaufschwung teilhaben, ohne die Stahlsparte dauerhaft voll in der Bilanz zu tragen.
Gleichzeitig hilft ein unerwarteter Geldsegen. Ende April 2026 kündigte der finnische Aufzughersteller Kone die Übernahme von TK Elevator an. Der Deal bewertet das Unternehmen inklusive Schulden mit rund 29,4 Milliarden Euro. Thyssenkrupp hält nach dem Verkauf der Aufzugssparte noch 16,2 Prozent an TK Elevator und könnte durch die Transaktion erheblich profitieren – laut Reuters mit bis zu 3,4 Milliarden Euro aus Cash und Kone-Aktien, sofern die Kartellbehörden zustimmen.
China, Stahlkrise und Überkapazitäten: Warum Thyssenkrupp jetzt anders rechnet
So entsteht ein Muster: TKMS ist bereits an der Börse. TK Elevator steht vor dem Verkauf an Kone. Stahl wird nicht mehr als Abfallprodukt behandelt, sondern als nächster Kandidat für eine geordnete Verselbstständigung. Was von außen wie Zerschlagung wirken kann, ist in Wahrheit eine Architekturentscheidung: Das alte Konglomerat zerlegt sich, um seine Einzelteile sichtbarer und womöglich wertvoller zu machen.
Hinter all dem steht eine geopolitische Verschiebung. Die Welt produziert zu viel Stahl. Die OECD rechnet damit, dass die globalen Überkapazitäten bis 2027 auf rund 721 Millionen Tonnen steigen könnten – mehr als die gesamte Stahlproduktion der OECD-Länder im Jahr 2024. Treiber ist vor allem China: Der Immobilienboom, der jahrelang enorme Mengen Stahl absorbierte, ist vorbei. Die Werke produzieren weiter, überschüssige Mengen drücken auf die Weltmärkte.
Thyssenkrupp-Turnaround: Aus dem Stahl-Problemfall wird plötzlich eine Chance
Indien wiederum will industriell aufsteigen. Für Konzerne wie Jindal sind europäische Stahlwerke nicht nur wegen ihres Preises interessant, sondern auch wegen des Marktzugangs. Genau dieser Zugang wird nun schwieriger, wenn Produktion außerhalb Europas durch CBAM und neue Schutzmaßnahmen teurer wird. Europa wiederum hat erkannt, dass Stahl mehr ist als ein alter Industriezweig. Stahl ist Voraussetzung für Verteidigung, Energiewende, Verkehr, Maschinenbau und Bauwirtschaft.
Für Thyssenkrupp bedeutet das keine Entwarnung. Die Stahlsparte bleibt ein Großprojekt mit erheblichen Risiken. 11.000 Arbeitsplätze fallen weg oder werden ausgelagert. Die Investitionen in klimafreundliche Produktion sind milliardenschwer. Der Umbau zur Holding ist riskant, weil Thyssenkrupp mit jeder Verselbstständigung auch Kontrolle abgibt. Und ob Brüssels industriepolitischer Rückenwind anhält, ist nicht garantiert.
Doch eines hat sich verändert: Der Verkaufsdruck ist weg. Aus einem Sanierungsfall, der dringend einen Käufer suchte, ist ein Turnaround-Case geworden, der seine Optionen prüft. Thyssenkrupp verkauft Stahl nicht mehr verzweifelt. Thyssenkrupp rechnet wieder.