Thyssenkrupp Jindal Deal : Thyssenkrupp-Stahl: Gescheiterter Jindal-Deal wird plötzlich zur großen Chance

19.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Der geplatzte Jindal-Deal wirkt für Thyssenkrupp zunächst wie der nächste Rückschlag. Doch genau daraus könnte jetzt eine überraschende Chance entstehen: Die Stahlsparte gilt nicht mehr nur als teurer Problemfall, sondern plötzlich wieder als möglicher Turnaround-Case mit erheblichem Wertpotenzial. Für Anleger wird die neue Strategie damit besonders spannend.
Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg: Industrieanlagen der Stahlsparte mit Hochöfen und Hafenbecken.

Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg: Die Stahlsparte wird für den Konzern nach dem geplatzten Jindal-Deal wieder zur möglichen Turnaround-Chance.

- © Thyssenkrupp

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Erstveröffentlichung
19.05.2026
Letzte Aktualisierung
19.05.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold