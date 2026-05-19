Tata, Křetínský, Jindal: Die Liste der Konzerne und Investoren, die sich in den vergangenen Jahren für Thyssenkrupps Stahlsparte interessierten, ist lang. Verkauft wurde sie trotzdem nicht. Nun ist auch der nächste Anlauf vorerst gescheitert. Acht Monate lang hatte Thyssenkrupp mit Jindal Steel International verhandelt, dann wurden die Gespräche Anfang Mai pausiert – ohne Ergebnis. Doch diesmal klingt die Absage anders. Nicht der Käufer zieht sich zurück. Der Verkäufer will nicht mehr um jeden Preis verkaufen.

Für Thyssenkrupp ist das ein bemerkenswerter Moment. Über Jahre galt Stahl im Konzern als Problemfall: margenschwach, CO₂-intensiv, politisch unter Druck und industriell schwer zu sanieren. In Essen kreiste die strategische Debatte immer wieder um dieselbe Frage: Wie wird man dieses Geschäft los, ohne zu viel Substanz, Geld und Einfluss zu verlieren?