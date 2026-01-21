Die deutsche Stahlindustrie befindet sich in einer ihrer tiefgreifendsten Krisen seit Jahrzehnten. Im Jahr 2025 sank die Rohstahlproduktion auf nur noch 34,1 Millionen Tonnen – ein historischer Tiefstand, der laut der Jahresbilanz der Wirtschaftsvereinigung Stahl an das Niveau des Krisenjahres 2009 erinnert. Damals waren es 32,7 Millionen Tonnen. Damit wurde nicht nur ein weiterer Rückgang um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2024 verzeichnet, sondern auch ein beunruhigender Trend fortgesetzt, der sich seit mehreren Jahren abzeichnet.

„Die Produktion sei damit bereits zum vierten Mal in Folge deutlich unter der Marke von 40 Millionen Tonnen geblieben“, so der Verband. Diese Marke gilt in der Branche als entscheidender Schwellenwert für eine wirtschaftlich tragfähige Auslastung der vorhandenen Kapazitäten. „Seit 2018 wurde diese Grenze insgesamt sechsmal unterschritten. Die Branche verharrt damit auf Rezessionsniveau.“

Hinzu kommt, dass die Kapazitätsauslastung im Jahr 2025 unter die kritische Marke von 70 Prozent gefallen ist. In der Industrie gilt ein Wert darunter als ein Alarmsignal: Produktionsanlagen arbeiten dann nicht mehr wirtschaftlich effizient, was sich unmittelbar auf Beschäftigung, Investitionen und Standortsicherheit auswirkt.

