Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine reagiert auf anhaltende Herausforderungen wie US-Strafzölle und hohe Energiepreise mit einem massiven Personalabbau an seinen steirischen Standorten. In Summe fallen in Kindberg und Mürzzuschlag 340 Arbeitsplätze weg – davon 280 fixe Stellen sowie 60 Leiharbeitsverhältnisse, wie CEO Herbert Eibensteiner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte.

>>> So reagiert die Industrie auf Trumps Zölle

"Das bedeutet für die Voestalpine Bleche in Mürzzuschlag, dass der Standort bestehenbleibt, aber wir konzentrieren uns auf Spezialprodukte und können drei Viertel der Arbeitsplätze absichern", sagte Eibensteiner. Für das Werk in Kindberg kündigte er an: "In Kindberg reduzieren wir ab Jänner den Betrieb von drei auf zwei Schichten." In den kommenden Wochen soll gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan erarbeitet werden.

Verpassen Sie keine Entwicklungen mehr aus Österreichs Industrie: Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Branchen-News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden und informiert bleiben!