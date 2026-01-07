Die Zukunft der traditionsreichen Stahlsparte von Thyssenkrupp steht offenbar vor einem grundlegenden Wandel. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, könnten große Teile von Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) schrittweise an das indische Unternehmen Jindal Steel International verkauft werden. Die Verhandlungen über das komplexe Geschäft laufen bereits seit Monaten – und gestalten sich dem Vernehmen nach als anspruchsvoll.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!