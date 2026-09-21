Im Bochumer Werk von Thyssenkrupp Steel sieht moderne Stahlproduktion kaum noch so aus, wie man sie sich traditionell vorstellt. Im Leitstand überwachen Beschäftigte auf zahlreichen Bildschirmen eine weitgehend automatisierte Anlage. Herzstück ist eine neue Glüh- und Isolierlinie, in die rund 160 Millionen Euro investiert wurden. Dort entsteht nicht-kornorientiertes Elektroband, ein hochspezialisierter Stahl für Elektromotoren. Er wird unter anderem in Elektroautos, Windkraftanlagen und industriellen Antrieben benötigt.

Das Material ist nur Bruchteile eines Millimeters dick. Rund 2000 Parameter entlang der Fertigung beeinflussen nach Angaben aus dem Werk seine Eigenschaften – von der chemischen Zusammensetzung bis zur Oberflächenqualität. Was am Ende wie schlichtes Blech aussieht, ist ein hochentwickeltes Industrieprodukt. Gerade solche Spezialstähle zeigen, warum die Diskussion über Handelsschutz weit über die Frage hinausgeht, ob Europa genügend Baustahl herstellen kann.

Denn der Weltstahlmarkt gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht.