Maschinenbau : Humanoide Roboter: Die Fabrik wird zum Härtetest

14.08.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Humanoide Roboter sollen schon bald Seite an Seite mit Menschen produzieren. Doch wann ziehen ganze Flotten in die Werkshallen ein? Was müssen sie dort noch lernen – und ab wann rechnet sich ihr Einsatz im großen Stil?
Roboter Humanoide

Humanoide Roboter: Erst trainieren, dann hochfahren

- © Curioso.Photography - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
14.08.2026
Letzte Aktualisierung
14.08.2026
Daniel Pohselt