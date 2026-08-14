Christian Tauber hat wenig übrig für die Vorstellung, dass humanoide Roboter plötzlich einsatzfertig in den Fabriken stehen werden. Der CEO von Neoalp warnt davor, auf den einen technologischen Durchbruch zu warten. „Den ChatGPT-Moment der humanoiden Robotik wird es so nicht geben“, sagt Tauber. Gerade in der Industrie sei die Lage komplexer als bei Softwareanwendungen.

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Seine Kernbotschaft an Industrieunternehmen ist deshalb klar: nicht abwarten, sondern erste Schritte setzen. „Unternehmen sollten jetzt schon die ersten Schritte gehen“, sagt Tauber. Das Thema sei zwar noch nicht in der Breite reif, aber genau deshalb brauche es Vorbereitung. Wer heute Trainingsdaten, Prozesse und Strategien aufbaue, könne in zwei oder drei Jahren deutlich schneller skalieren.



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Tauber zieht dabei eine Parallele zur künstlichen Intelligenz. Viele Unternehmen würden heute feststellen, dass sie sich bereits vor fünf Jahren intensiver mit AI hätten beschäftigen sollen. Bei humanoider Robotik sei nun ein ähnlicher Zeitpunkt erreicht.