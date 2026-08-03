Die deutsche Bundesregierung hat den klimafreundlichen Umbau der Stahlindustrie zu einem ihrer wichtigsten industriepolitischen Projekte gemacht. Milliarden Euro fließen in neue Anlagen, die langfristig ohne Kohle und möglichst mit grünem Wasserstoff arbeiten sollen. Eine aktuelle Untersuchung der Unternehmensberatung PwC weckt nun jedoch Zweifel daran, ob diese Strategie unter den erwartbaren Marktbedingungen wirtschaftlich aufgehen kann.

Die Berater verglichen unterschiedliche Produktionsverfahren, Standorte sowie Annahmen zu Energie-, Rohstoff- und CO₂-Kosten. Das zentrale Ergebnis fällt für Deutschland ernüchternd aus: In allen drei betrachteten Zukunftsszenarien verliert der Standort einen erheblichen Teil seiner Primärstahlproduktion. Gemeint ist die Herstellung neuen Stahls aus Eisenerz – im Gegensatz zum Recycling von Stahlschrott. Besonders energieintensive Produktionsschritte könnten sich demnach in Regionen mit günstigeren Rohstoffen und erneuerbaren Energien verlagern.