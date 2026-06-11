Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie stellte seinen Industrie-Talk unter das Motto „145 Tage Industriestrategie Österreich – Zukunftsvision, Transformationsplan und industrielle Realität“. Im Zentrum stand die Frage, wie weit die vorgelegte Industriestrategie bereits in der industriellen Realität angekommen ist und ob sie angesichts einer angespannten wirtschaftlichen Lage aus Sicht der Unternehmen ausreichend rasch Wirkung entfalten kann. Grundlage des Abends war damit nicht allein die Bewertung eines politischen Strategiepapiers, sondern ein breiterer Blick auf Wettbewerbsfähigkeit, Standortkosten und die Handlungsfähigkeit des Industriestandorts Österreich. Durch den Abend führte Gundula Geiginger von PULS 24.



Christian Knill, Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie, und Geschäftsführerin Sabine Hesse eröffneten den Abend. Knill verwies dabei auf die Bedeutung der metalltechnischen Industrie als größte Industriebranche Österreichs: Produktionswert von 47 Milliarden Euro, rund 1.100 Unternehmen, 131.000 Beschäftigte zählt die Branche. Auch die starke Exportorientierung wurde hervorgehoben: Acht von zehn Euro würden im Export erwirtschaftet. Gerade deshalb treffe die aktuelle Schwächephase die Branche besonders hart.





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Knill zeichnete ein deutliches Bild der Lage. Der „Motor“ der Industrie sei ins Stottern geraten, die Branche befinde sich nach drei Jahren Rezession unter erheblichem Druck. Als zentrale Belastungsfaktoren nannte er hohe Arbeitskosten infolge der Inflation, den Wettbewerbsnachteil bei Energiekosten und die zunehmende Bürokratie. Besonders kritisch sah er die anstehenden Vorgaben im Zusammenhang mit der Entgelttransparenzrichtlinie. Die Idee sei zwar richtig, die Umsetzung drohe aber zu einem „wahren Monster“ an Bürokratie zu werden. Ob tatsächlich bürokratische Hürden abgebaut würden, sei aus Sicht der Unternehmen fraglich.



Sabine Hesse verwies darauf, dass der Fachverband mit dem Format des Industrie-Talk den industriepolitischen Dialog zwischen den relevanten Stakeholdern der Branche anregt. Zuletzt habe man etwa vor der Europawahl mit EU-Parlamentariern diskutiert. Diesmal sollte die Industriestrategie im direkten Austausch mit der Bundesregierung und mit führenden Industrievertretern einem Praxistest unterzogen werden.