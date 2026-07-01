Mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) führt die EU neue Anforderungen für den Import CO₂-intensiver Waren ein. Viele Unternehmen verbinden CBAM zunächst mit Grundstoffen wie Stahl, Aluminium oder Zement. Tatsächlich ist der Anwendungsbereich jedoch deutlich breiter.

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Wussten Sie, dass auch Schrauben, Rohre, Draht, Behälter oder Konstruktionsteile betroffen sein können? Die Verordnung (EU) 2023/956 erfasst alle Erzeugnisse aus Eisen und Stahl, Aluminium sowie Zement, Düngemittel, Wasserstoff und elektrischen Strom. Maßgeblich sind die im Anhang I definierten KN-Codes, die bestimmen, ob eine Ware unter CBAM fällt.