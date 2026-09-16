Manchmal beginnt ein großer Industrieumbau nicht mit einer Fusion, sondern mit einem Werk, das niemand mehr haben will. Im Juli 2026 hat die Salzgitter AG sämtliche Anteile an den Hüttenwerken Krupp Mannesmann, kurz HKM, in Duisburg übernommen. Bis dahin gehörten 50 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens Thyssenkrupp Steel, 30 Prozent Salzgitter und 20 Prozent dem französischen Röhrenhersteller Vallourec. Thyssenkrupp und Vallourec wollten aussteigen. Nun gehört das traditionsreiche Hüttenwerk vollständig zum niedersächsischen Stahlkonzern.

Was zunächst wie die Rettung eines einzelnen Standorts aussieht, könnte für die deutsche Stahlindustrie weit größere Bedeutung bekommen. Denn der HKM-Deal zeigt, wie sich eine Branche neu ordnen lässt, ohne dass ihre großen Unternehmen offiziell fusionieren müssen: Ein Konzern übernimmt Anlagen eines anderen, Kapazitäten werden reduziert, der Staat finanziert einen Teil des technologischen Umbaus – und aus einem Gemeinschaftswerk wird ein Baustein in einem neu zugeschnittenen Konzern.

Eine „Deutsche Stahl AG“ gibt es deshalb noch lange nicht. Einen öffentlich bekannten Plan, Thyssenkrupp Steel, Salzgitter und Saarstahl in einem nationalen Stahlkonzern zusammenzuführen, gibt es ebenfalls nicht. Doch einige Voraussetzungen für eine stärkere Konsolidierung entstehen gerade gleichzeitig.