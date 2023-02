Die Schweizer Tochter der Voestalpine High Performance Metals hat den helvetischen Hersteller von sogenanntem Blankstahl, die Metaltec AG in Pieterlen, Kanton Bern überbieten. Damit baut der Konzern die Produktpalette im Hochqualitätssegment weiter aus. Blankstahl – also gezogenen oder geschliffenen Edelstahl, der engste Toleranzen und eine besonders ebene und glatte Oberfläche und eine dadurch verbesserte Bearbeitungsfähigkeit aufweist, wird in der Schweizer Uhrenindustrie, der Medizintechnik (für Implantate, Instrumente), aber auch der Automobilzulieferindustrie eingesetzt. Die Schweizer Metaltec, ein Unternehmen, das im Vorjahr rund 10 Millionen Euro umgesetzt hat, liefert auch in Kleinmengen - was der Voestalpine nun künftig ein Alleinstellungsmerkmal am Markt gäbe, wie es in einer Aussendung heisst.

"Mit dieser Akquisition stärken wir unsere bereits sehr gute Position am Schweizer Markt und ergänzen unser Portfolio mit dem Know-How und der langjährigen Erfahrung der Metaltec AG, speziell im Bereich Blankstahl. Wir gehen einen Schritt weiter in Richtung unserer Kunden und setzen unsere Strategie, vom Hochleistungswerkstoff bis zum veredelten und einbaufertigen Teil alles aus einer Hand anzubieten, konsequent fort. Damit sichern wir unser Wachstum speziell in hochtechnologischen und antizyklischen Nischensegementen" sagt Voestalpine Vorstand und Leiter der High Performance Metal Division, Franz Rotter.