Das Angebot der Arbeitgeber im Zuge der KV-Verhandlungen sei "rotzfrech", das werde man sich nicht gefallen lassen sagte Voestalpine-Betriebsratschef Hans Karl Schaller am Dienstag über die stockenden Verhandlungen zum Metaller-KV 2024. Das neue Angebot der Arbeitgeber sei - alles in allem - mit durchschnittlich plus 5,99 Prozent um 0,01 Prozent besser als das letzte, empörte sich Schaller.



Als Reaktion werden die "Voestler" heute ab 14 Uhr für 24 Stunden streiken, ausgenommen sind Hochofen, Stahlwerk, Kokerei und Kraftwerk in Linz. Morgen sollen sich auch die Kollegen in Kapfenberg am Streik beteiligen. Geplant ist, dass Dauerbetriebe, also Anlagen, die nicht einfach zurückgefahren werden können, vorerst weiterlaufen. Wenn bei den Verhandlungen nichts weitergehe, so droht die Gewerkschaft, sei auch hier eine Drosselung vorstellbar. Wie umfangreich die nun ausgeweiteten Streiks werden, entscheiden letztlich die Streikkomitees in den Unternehmen selbst.

Von Seiten der voestalpine hieß es heute, dass man über einen 24-Stunden-Streik informiert worden sei. "Es ist davon auszugehen, dass die Produktion in dieser Zeit eingeschränkt sein wird. In den Bereichen, wo möglicherweise Kunden und Kundinnen betroffen sein könnten, stehen wir mit diesen bereits im Austausch", so der ehemals staatliche Großkonzern. Wie hoch der Schaden sein werde, lasse sich noch nicht beziffern, weil das Ausmaß der Streiks aus heutiger Sicht noch nicht abschätzbar sei. Das Unternehmen, das über eine Stiftungslösung zu einem kleinen Teil im Besitz der Mitarbeiter ist, appelliert an die Verhandlungspartner, "zügig weiterzuverhandeln, damit man zu einem Abschluss kommt".

Doch derzeit wird gestreikt: Denn das Angebot sei nicht nur prozentuell zu niedrig, die Arbeitgeber wollten auch die Überstundenzuschläge um 50 Prozent und den Mehrarbeitszuschlag bei Teilzeit auf Null kürzen. "Es geht nicht mehr um die Löhne, sondern die KV-Verhandlungen der Metaller werden für einen Angriff auf alle Kollektivverträge missbraucht", so Schaller. Die Arbeitgeber würden keinen Abschluss wollen, sondern die Verhandlungsgemeinschaft aufkündigen. Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill sei, so der Voestalpine-Betriebsratschef in einem Seitenhieb, bei noch bei keiner einzigen Runde dabei gewesen.

