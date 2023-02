Die BCG-Studie beleuchtet, worauf die mobilen Talente Wert legen. Neben attraktivem Gehalt und der Beschäftigung in einer bestimmten Branche ist die Verbesserung des Lebensstils besonders wichtig, da etwa zwei Drittel der Befragten mit einem/r Lebenspartner:in und Kindern zusammenleben. Aber auch Lebensqualität, Sicherheit und ein internationales Bildungsangebot für ihre Familien sind entscheidende Faktoren. Das bestätigt auch Mario Riesner, CEO Sandoz GmbH und Geschäftsführer der Tiroler Novartis-Standorte: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vor allem ein vielfältiges und internationales Bildungsangebot ein wichtiges Entscheidungskriterium für unsere zukünftigen Mitarbeiter:innen ist.“



Bei der Anwerbung internationaler Spitzenkräfte sollten deshalb die Vorteile Österreichs stark in den Vordergrund gerückt werden. Österreich punktet mit seiner hohen Dichte an innovativen Unternehmen. Das Land ist nicht nur Sitz zahlreicher internationaler Organisationen, es bietet auch ein breites Spektrum an internationalen Schulen. Der Schutz von Personen und Eigentum ist in Österreich so hoch wie in kaum einem anderen Land der Welt: Spätabends öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder nach dem Theaterbesuch nach Hause zu spazieren, ist unbesorgt möglich. Österreich zählt zudem weltweit zu den Ländern mit der höchsten Lebensqualität. Intakte Natur, klare Gewässer, gute Luftqualität, gepaart mit einem vielfältigen Sport- und Kulturangebot. Hinzu kommen eine erstklassige Gesundheitsversorgung, eine gut ausgebaute Infrastruktur, eine hohe Wohnqualität und ein vielfältiges Ausbildungsangebot. Die hervorragende Lebensqualität zieht Manager:innen, Investor:innen und Studierende aus aller Welt an. Auch weil Wien erfreulich günstig in den Lebenshaltungskosten ist. Das zeigt das weltweite Städteranking „Cost of Living Survey 2020“ von Mercer.



Christian Strobl, Austrian Market Lead bei Digitalbank N26 bestätigt den Standortvorteil Österreichs für internationale Talente: „Österreich hat als Tech-Standort zwei konkrete Vorteile. Einerseits bieten die zentrale Lage in Europa und die Nähe zu Osteuropa Zugang zu hervorragenden IT-Talenten. Wien zählt zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität in Europa. Häufig bekomme ich gerade von unseren seniorigen Kolleg:innen das Feedback, dass sie sich speziell aus diesem Grund ganz bewusst für Wien entschieden haben. Oft sind diese Personen mit ihren Familien nach Wien gezogen. Einige kommen aus Osteuropa, Australien, Brasilien oder der Dominikanischen Republik. Wien ist eine sichere und überschaubare Großstadt mit einem Umland, das für Familien paradiesisch ist. Wir haben eine gute Infrastruktur, beeindruckende Natur und im Vergleich zu anderen Startup-Hochburgen in Europa haben wir vergleichsweise auch bezahlbare Mieten. Hier ist die Situation noch deutlich weniger angespannt.“